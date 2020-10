Meer controles in Ninoofse cafés omdat cafés in Brussel sluiten Claudia Van den Houte

08 oktober 2020

19u11 0 Ninove De stad Ninove gaat extra politiecontroles laten uitvoeren in de Ninoofse cafés nu de cafés in Brussel een maand dicht moeten.

Burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) vreest dat Brusselse cafébezoekers naar Ninove zullen afzakken nu cafés en bars in Brussel gesloten zijn door het stijgende aantal coronabesmettingen. Daarom zal er extra op worden toegezien dat de coronaregels in de cafés worden gevolgd. Vooral de eerste drie dagen zullen er meer politiecontroles gebeuren in de cafés. Volgens De Jonge hebben de horecazaken in Ninove de coronamaatregelen toe hiertoe wel altijd goed nageleefd.