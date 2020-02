Maxim (23) test valspositief op amfetamines tijdens controle: bloedtest geeft hem gelijk maar rijbewijs krijgt hij niet terug Koen Baten

08 februari 2020

15u23 1 Ninove Maxim Libert uit Denderhoutem is zijn rijbewijs voor vijftien dagen kwijtgeraakt na een valspositieve drugstest in Ninove. Hij was op weg naar een restaurant toen hij gecontroleerd werd op de Denderhoutembaan in Ninove. Hij moest heel lang wachten op het resultaat. “Na een kwartier kwam er op dat ik amfetamines gebruikte, terwijl ik nog nooit drugs aanraakte", aldus Maxim.

De feiten gebeurden vorige week zaterdag op 1 februari. Maxim was samen met een vriend op weg naar Ninove om iets gaan eten toen hij staande werd gehouden op de Denderhoutembaan. De twintiger maakte zich geen zorgen en onderging zonder problemen een drugstest. Een kwartier later viel het verdict dat hij positief testte op amfetamines.

“Ik was zwaar in shock en vroeg meteen een tweede test", aldus Maxim. “Ik heb nog nooit gebruikt en het kon niet dat de test positief aangaf. In het verleden moest ik ook al eens een test doen en dan was het resultaat er in drie minuten, nu moest ik een kwartier wachten en was het plots positief", klinkt het.

De man zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen, waardoor hij nu niet meer naar zijn werk kan en afhankelijk is van zijn moeder. “Het was al niet gemakkelijk bij ons thuis, en nu moet zij nog eens instaan voor mijn vervoer", klinkt het.

Maxim ging meteen horen hoe hij zijn rijbewijs kon terugkrijgen. Hiervoor moest hij een bloedtest afleggen in een ziekenhuis. Hij ging verschillende ziekenhuizen af, maar kreeg nergens een bloedtest omdat hij een papier van de politie moest hebben, maar dat kreeg hij niet. In het UZ Gent kon hij wel terecht: hij testte er negatief op amfetamines. “Ik ging hier mee terug naar de politie om mijn rijbewijs terug te vragen, maar nog kreeg ik het niet terug", vertelt Maxim.

“Ik heb alles gedaan om aan te tonen dat ik niet gebruik, maar bij de politie wordt er niet gereageerd”, aldus Maxim. Het gezin nam ook een advocaat onder de arm. Ze contacteerden Ann Van Den Steen uit Aalst, die dit soort valspositieven al eerder meemaakte bij een andere cliënt. “Ook hij testte positief op drugs, wat later niet bleek te kloppen. Hier hebben we opnieuw hetzelfde verhaal", zegt Van De Steen.

“Ik ga contact opnemen met het parket om zijn rijbewijs terug te krijgen, maar de situatie sleept al lang weer aan. Intussen zijn de vijftien dagen al bijna voorbij maar niemand die iets laat horen", klinkt het. Maxim zelf hoopt dat hij alleszins nog goed nieuws krijgt en zijn rijbewijs snel terug in handen heeft.