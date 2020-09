Mauritzconcerten brengen bekende Vlaamse artiesten ‘coronaproof’ naar Ninove Claudia Van den Houte

15 september 2020

17u21 3 Ninove De organisatie Maspoe moest dit jaar al heel wat evenementen afzeggen door de coronacrisis, maar komt nu toch nog met een nieuw initiatief op de proppen: de Mauritzconcerten, in samenwerking met zaal The Mauritz in Ninove.

In oktober brengen ze tijdens drie lange weekends - telkens van donderdag tot zondag - elke avond een bekende Vlaamse topartiest. Zo kunnen muziekliefhebbers terecht op één van de avonden met Willy Sommers, Christoff, Stan Van Samang, Bram & Lennert of Mama’s jasje. Wie kan komedie houdt, kan genieten van exclusieve shows van Alex Agnew, Arnout Van Den Bossche of Gili. De concerten vinden uiteraard volledig coronaproof plaats. Er is telkens slechts plaats voor 200 zittende bezoekers in zaal The Mauritz in de Mallaardstraat. Bezoekers kunnen er ook genieten van een drankje of enkele tapas.

“Met de Mauritzconcerten brengen we toch nog wat ontspanning in deze moeilijke coronatijden”, aldus Benjamin Adam van Maspoe. “Het programma wordt de komende dagen nog verder aangevuld op onze website www.mauritzconcerten.be, maar aarzel alleszins niet te lang om tickets te bestellen, want de plaatsen zijn beperkt.”