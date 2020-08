Exclusief voor abonnees Maurice (65) overlijdt bij tragisch ongeval aan spooroverweg: “Zijn laatste woorden waren: ‘Tot straks’” Koen Baten

11 augustus 2020

15u59 0 Ninove Maurice De Sutter (65) uit Ninove kwam gisteren om het leven bij een tragisch ongeval aan de spooroverweg ter hoogte van Preulegem en de Geraardsbergestraat. De zestiger was met zijn elektrische rolstoel aan het oversteken, toen plots de slagbomen naar beneden gingen en de trein al aan kwam. “Hij probeerde zich nog te draaien maar kwam vast te zitten", aldus zijn aangeslagen vrouw.

Het ongeval gebeurde gisterenmiddag omstreeks 13.00 uur. Maurice was onderweg met zijn rolstoel, waar hij sinds april in terecht was gekomen na een hersenbloeding, toen het fout liep aan de overweg. De slagbomen gingen naar beneden toen de man nog niet volledig overgestoken was. Hij probeerde zich nog te draaien maar kwam vast te zitten. De trein kwam aan en voor de man kon geen hulp meer baten, hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

