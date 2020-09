Mateo Goubert (TC Merelbeke): “Sterk seizoen achter de rug” Dominique Lampo

22 september 2020

20u43 0 Ninove Mateo Goubert uit Ninove heeft in het tennis een sterk seizoen achter de rug. In het Belgian Junior Circuit was hij een van de smaakmakers bij de U13. De kers op de taart bleef uit, want in de kwartfinale van het BK botste hij op een sterke Matisse Wils. Toch blijft de balans heel positief.

“Ik behoorde in het begin van het seizoen bij de betere spelers in het Belgian Junior Circuit en wou dat zo houden. Al bij al ben ik daar ook in geslaagd. Mijn topmoment was natuurlijk de zege in het toernooi van het Belgian Circuit in Genk. In de finale klopte ik toen Ethan Dasset. En op het toernooi van Leuven kijk ik ook met tevredenheid terug. Daar haalde ik de halve finale.”

Sterk seizoen

Het seizoen in schoonheid afsluiten zat er niet in. Matisse Wils knikkerde Goubert in de kwartfinale van de tabel (6-4, 6-3) en dat zorgde toch voor enige ontgoocheling bij de Ninovieter. “Als sporter ga je altijd voor de zege en met een derde plaats op de ranking hoopte ik om ver te raken. Al bij al speelde ik tegen Wils een behoorlijk goede wedstrijd. Technisch maakte ik niet zo veel fouten. Matisse overtroefde me evenwel qua power en dat maakte het verschil. En ja, natuurlijk was ik wat ontgoocheld, maar al bij al heb ik een sterk seizoen achter de rug.”

Power

Wils loopt voorlopig nog school in Ninove. Hij wordt evenwel op de voet gevolgd door VTV en in Wilrijk traint hij drie keer per week onder de hoede van Tom Devries. Goubert ziet nog wel progressiekansen. “Aan vastheid winnen is een van de uitdagingen. Conditioneel maakte ik dit jaar veel vooruitgang, maar ik moet nog stappen zetten. En de grootste ‘challenge’ is misschien wel om wat extra ‘power’ te winnen. Wellicht zal ik dus iets vaker in het krachthonk te vinden zijn. Verder wil mijn coach me ook mentaal sterker maken. De komende weken speel ik geen wedstrijden meer. De trainingsarbeid zal er niet minder om zijn. Buitenlandse toernooien zitten er niet in omdat die moeilijk te combineren zijn met mijn studies. Maar volgend jaar wil ik me wel weer tonen in het Belgian Junior Circuit. Bij de U15 word ik dan eerstejaars en het wordt niet evident om op te boksen tegen jongens die een jaar ouder zijn.”