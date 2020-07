Marktkramers tevreden met eerste ‘volwaardige’ markt in maanden: “Eindelijk weer op ons vaste plekje” Claudia Van den Houte

07 juli 2020

13u46 2 Ninove De eerste ‘volwaardige’ markt in maanden lokte dinsdag veel volk naar het Ninoofse stadscentrum.

Het was de eerste keer sinds de coronacrisis dat alle kramen - meer dan 120 - opnieuw toegelaten waren op de dinsdagmarkt. De vorige coronarichtlijnen beperkten het aantal toegelaten marktkramen tot vijftig. In Ninove werd er voor de 120 kramen met een roulatiesysteem gewerkt, waardoor marktkramers om de drie weken een standplaats hadden en elke markt maar veertig kraampjes telde. Nu kunnen opnieuw alle marktkramers elke week terecht op de markt, op hun vertrouwde plek op de Graanmarkt of de Centrumlaan.

“We zijn blij dat we weer op onze vaste plaats kunnen staan, want dat is heel belangrijk”, zegt de Denderhoutemse marktkramer Kris De Blander van snoepkraam Meneerke Lekkers op de Centrumlaan. “Ik heb twee keer aan de overkant, op het Niniaplein, gestaan en kreeg berichten van mensen die me niet hadden teruggevonden op de markt. De verkoop loopt goed en is een groot verschil met de vorige keren. Het is zeker een verdubbeling.”

Ook fruitteler Filip De Coster uit Smeerebbe-Vloerzegem was blij opnieuw op zijn vaste plek op de Graanmarkt te staan. “Ik ben tevreden dat we weer elke week hier kunnen staan in plaats van één keer om de drie weken”, vertelt hij. “Door het wegvallen van de markten tijdens de coronacrisis heb ik zo’n dertig ton fruit verloren. Wat je niet verkoopt, moet je vernietigen. De vergoeding die je van de overheid krijgt, is maar een peulschil.”

Er waren nog wel veiligheidsmaatregelen van kracht. Mondmaskers waren niet meer verplicht, maar wel nog sterk aanbevolen, er werd nog steeds een looprichting aangegeven en bezoekers moesten hun handen aan elke ingang ontsmetten. Voor de marktkramers waren mondmaskers nog steeds verplicht.