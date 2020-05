Markt in drie delen niet toegestaan door gouverneur: beperkte markt met maximaal vijftig kramen vanaf 26 mei, marktkramers hebben pas om de drie weken standplaats Claudia Van den Houte

22 mei 2020

14u23 2 Ninove Er komt dan toch geen markt in drie aparte delen in Ninove, maar een beperkte markt met maar vijftig kramen. Dat laat het stadsbestuur weten.

Het bestuur had plannen om de markt op te splitsen in drie marktdelen, aangezien markten volgens de coronavoorschriften maar maximaal vijftig kramen mogen tellen. Aangezien de markt in Ninove meer dan 120 kramen telt, moeten er maatregelen worden genomen. Door de markt op te spitsen in drie marktdelen, met elk een eigen in- en uitgang en een veertigtal kramen per deel, hadden alle kramen op die manier elke week terug op post kunnen zijn op de markt. De stad Ninove kreeg daarvoor echter geen toelating van de gouverneur, en moet nu toch overschakelen op één beperkte markt van vijftig kramen en één in- en uitgang. Er wordt gewerkt met een roulatiesysteem, waardoor marktkramers om de drie weken een standplaats hebben.

“Wij vonden het heel belangrijk om toch aan al onze marktkramers een plaats te bieden, en hadden al heel veel tijd gestoken in de voorbereiding van het scenario van een volledige markt met drie marktdelen”, vertelt schepen voor lokale economie Alain Triest (Open Vld). “Het uitgewerkte scenario van een volwaardige markt met alle marktkramen, werd uiteindelijk door de gouverneur niet toegestaan. Het negatieve advies was voor ons een absolute domper. Niet enkel voor het vele werk dat de stadsdiensten al staken in de voorbereiding, maar ook voor de marktkramers, die nu in een driewekelijks rotatiesysteem moeten werken.”

De markt gaat op dinsdag 26 mei terug van start. “Geen markt was geen optie, daarom werkten we dan toch nog een nieuw scenario uit, met een veel kleinere markt op de Centrumlaan”, vervolgt burgemeester Tania De Jonge (Open Vld). “Ideaal is dit voor ons zeker niet, maar zo komen we toch nog een beetje tegemoet aan de vraag. Veiligheid blijft uiteraard prioritair. Aan de ingang zullen stewards staan die je wegwijs kunnen maken in de nieuwe opstelling en looprichting. Je zal er ook je handen kunnen ontsmetten bij het betreden van de markt. Wij vragen om zeker hun aanwijzingen te volgen.”

De markt betreden doe je via de kant Vuurkruisersstraat (aan het rondpunt). Iedereen verlaat de markt aan het Oudstrijdersplein. Het aantal toegestane bezoekers is beperkt tot één bezoeker per 1,5 lopende aan het kraam (260 bezoekers). Via een systeem met jetons bij het betreden en verlaten van de markt, wordt het aantal bezoekers bijhouden. De marktkramers moeten een mondmasker dragen en voor ontsmettingsgel zorgen. De bezoekers wordt aangeraden een mondmasker te dragen.