Maria Magdalena op 'de sokkel' aan voormalige Sint-Theresiakerk Claudia Van den Houte

02 augustus 2020

17u38 1 Ninove Aan buurthuis ‘Berdam’, de voormalige Sint-Theresiakerk of ‘nieuwe kerk’, staat sinds kort een meer dan twee meter hoge eiken ‘Maria Magdalena’.

Het beeld is van de hand van kunstenaar Peter Jacquemyn, de volgende deelnemer aan ‘De Sokkel’, het mobiele kunstproject van de stad Ninove. Bij elke verhuis naar een nieuwe plek plaatst een andere kunstenaar een nieuw beeld op de sokkel. Jacquemyn volgt als achtste deelnemer de Roosdaalse kunstenaar Michel Janssens op, wiens beeld ‘De zorgdrager’ tot enkele weken geleden voor het portaal van de parochiekerk van Meerbeke prijkte. Peter Jacquemyn koos voor de voormalige ‘Trezekenskerk’ en vond zijn inspiratie bij de evangelische figuur van Maria Magdalena.

“Zij zou bij haar overlijden door zes engelen ten hemel zijn getild, een tafereel dat erg populair was in de late middeleeuwen”, vertelt Peter Jacquemyn. “Slechts weinig beeldengroepen overleefden echter de loop der eeuwen. Bij de meeste sculpturen verdwenen de engelen: hun armen braken en vaak bleef de centrale figuur met zes paar handen over. Dit heeft een bevreemdend effect: Maria Magdalena, alsof ze door twaalf handen betast wordt.”

Volgens de kunstenaar zouden we ons kunnen voorstellen dat ook deze sculptuur oorspronkelijk deel uitmaakte van zo’n laat-middeleeuwse beeldengroep. “De meeste handen behoren duidelijk niet tot de figuur. Misschien zijn het restanten van de verdwenen sculpturen. Wat ontbreekt, stimuleert alvast de fantasie. De toeschouwer wordt uitgenodigd om de verloren gegane beelden in gedachten te reconstrueren. Zo wordt hij ongewild en onbewust een creatieve partner, iemand die het werk ‘meemaakt’.”