Manege Hof Van Mulders brengt shows en demonstraties met paarden tijdens opendeurweekend Claudia Van den Houte

25 september 2019

14u26 5 Ninove De manage Hof Van Mulders in Nederhasselt zet komend weekend haar deuren open.

Tijdens het opendeurweekend zijn er op zondag vanaf 14 uur verschillende shows en demonstraties met paarden. Er wordt van start gegaan met een voorstelling van de managepaarden en -pony’s aan de hand van een schoonheidswedstrijd in het thema ‘Boerderij’. Er is onder meer ook een boeren- en boerinnenrace door manageruiters en een krachtproef.

Eveneens vindt er zowel zaterdag, van 19 tot 22 uur, als zondag, van 12 tot 15 uur, een eetfestijn plaats op de manage. Er is keuze tussen kalkoenfilet met kruidensaus en frietjes of zalm op Normandische wijze met frietjes. Er is ook animatie zoals een springkasteel, ruitershop, kindergrime en een tombola.

Iedereen is op zaterdag 28 september en zondag 29 september welkom bij Hof Van Mulders, Paellepelstraat 42 in Nederhasselt.