Man voor rechter na seksueel misbruik achtjarig meisje Nele Dooms

28 april 2020

17u53 4 Ninove Er hangt een 59-jarige man uit Middelkerke een gevangenisstraf van 18 maanden voorwaardelijk boven het hoofd voor het seksueel misbruik van een minderjarig meisje in Ninove. Het kind was op het ogenblik van de feiten 8 jaar oud.

Het slachtoffertje was het achternichtje van de toenmalige partner van de beklaagde. De zaak kwam in 2018 aan het licht toen het kind op een avond huilend uit bed kwam en haar ouders vertelde wat er allemaal gebeurd was. Het meisje vertelde dat zij tijdens bezoekjes aan haar “peter” was aangerand in de slaapkamer en in het zwembad. Dat gebeurde meermaals. De ouders stapten vervolgens naar de politie om aangifte te doen. Dat resulteerde uiteindelijk in een proces dat dinsdag voor de Dendermondse rechter behandeld werd.

Het slachtoffer is nog altijd getraumatiseerd. “Dit kind is alle vertrouwen in mensen kwijt”, vertelde haar advocaat. “Ze durft ook niet meer alleen te zijn. En dan moet de puberteit nog aanbreken. Vraag is hoe ze dan met het misbruik zal omgaan.”

De openbaar aanklager tilde extra zwaar aan de feiten omdat de beklaagde een soort “opafiguur” voor het kind was. Die dringt aan op een celstraf met voorwaarden, zodat de man zich professioneel kan laten behandelen. “Deze beklaagde pleegde een aanslag op de fysieke en seksuele integriteit van het kind”, zei procureur Pascal Persoons.

Volgens de advocaat van de beklaagde, die ondertussen verhuisde naar de kust, schaamt de man zich voor wat gebeurd is. De relatie met de tante van het slachtoffer is beëindigd. “Dit is geen monster en hij heeft een blanco strafblad. Hij weet zelf niet wat hem bezielde”, klonk het. De beklaagde hoopt op een opschorting van straf.

De rechter velt vonnis op 26 mei.