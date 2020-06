Man riskeert fikse boete en rijverbod na snelheidsovertreding Koen Baten

15 juni 2020

12u47 0 Ninove Kevin B. uit Geraardsbergen stond maandagochtend terecht in de rechtbank van Aalst na een fikse snelheidsovertreding. Hij werd er geflitst met een snelheid van 92 kilometer per uur in een zone-50.

De man gaf toe dat hij veel te snel reed met zijn BMW en dat hij enorm veel spijt heeft van de feiten. “Ik moest mijn zoontje gaan halen van school en was gehaast, dit praat het niet goed natuurlijk", gaf B. toe. Het is niet de eerste keer dat de man veroordeeld werd voor overdreven snelheid. Hij liep al drie keer tegen de lamp. De politierechtbank doet uitspraak in de zaak op 22 juni.