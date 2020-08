Man probeert ‘Canarische dadelpalm’ te stelen, maar moet poging staken omdat plant te zwaar weegt Koen Baten

03 augustus 2020

15u04 7 Ninove Een man heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een plant proberen te stelen voor de vitrine van Media Systems Ninove. De man werd er rond 4 uur gezien en bleef een hele tijd aan de winkel hangen. Hij had duidelijk interesse in de plant die er stond. “Hij versleepte de pot en wilde hem meenemen, maar vertrok uiteindelijk zonder, vermoedelijk omdat de plant te zwaar was”, zegt eigenaar Stijn De Coster.

De feiten speelden zich af op de Albertlaan in Ninove. “Rond 1 uur merkte ik voor de eerste keer een auto op die traag voorbijreed”, zegt Stijn De Coster. Aan de winkel hangt er camerabewaking en die kon de feiten vastleggen. De man staat een hele tijd stil en kijkt in het rond zonder dat hij ook maar iets doet. Hij loopt enkele keren over en weer alvorens hij probeert de plant te stelen. “Hij trekt aan de plant en wil hem meenemen, maar die weegt redelijk veel en is niet zo eenvoudig te verplaatsen”, vertelt Stijn. “Ik denk dat hij het daarom opgegeven heeft omdat hij hem niet mee kon nemen, maar ik wil wel graag weten wie het is.”

De man droeg een mondmasker en is daardoor moeilijk herkenbaar. Stijn plaatste de beelden online in de hoop meer te weten te komen. “Ik kreeg tot nu toe een reactie van iemand die hem mogelijks herkende. Hij zou geen Nederlands spreken, maar woont hier wel in de buurt.”

Stijn verwittigde ook de politie, maar zij konden enkel een melding maken omdat er niets gestolen is. “Ik hoop dat iemand hem herkent zodat de man gestopt kan worden voor hij echt ergens kan toeslaan.”