Man houdt buurman onder schot tijdens ruzie: politie moet hem overmeesteren en neemt wapens (waaronder granaat) in beslag Koen Baten

15 augustus 2020

12u15 0 Denderwindeke Op de Edingsesteenweg in Denderwindeke is de politie gisteren een woning binnengevallen van een alleenstaande man. De oorzaak was een burenruzie eerder die dag, waarna de man zich verschanste in zijn woning. Er werden verschillende vergunde en niet-vergunde wapens in beslag genomen, alsook een oorlogsgranaat.

De feiten vonden gisterochtend plaats omstreeks 10 uur. Een buur verwittigde de politie na een burenruzie waarbij een man onder schot werd gehouden door zijn buurman. De politie vond in de databank dat de man in het bezit van wapens was. Hij verschanste zich in zijn woning, maar de politie kon toch naar binnen gaan en de man overmeesteren.

Bij de huiszoeking werden wapens in beslag genomen. Er was ook een oorlogsgranaat aanwezig in de woning, die door DOVO verwijderd werd. De man is verhoord door de politie en mocht door het parket daarna beschikken onder voorwaarden.

De betrokken instanties zullen ook gecontacteerd worden om de wapenvergunning van de man te laten intrekken.