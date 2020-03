Man dood aangetroffen in steeg in Appelterre Koen Baten

22 maart 2020

12u47 67 Ninove In Appelterre-Eichem bij Ninove is vanochtend een man dood aangetroffen in een steegje op het Dorp. Wie hem daar heeft aangetroffen is niet duidelijk. De straat werd volledig afgesloten door de politie en het parket en het labo kwamen ter plaatse voor een onderzoek.

Het lichaam van de man werd ontdekt rond 10.00 uur vanochtend. De politie kwam meteen ter plaatse en sloot de plaats af met politielint. Ook het parket en het labo werden verwittigd en kwamen ter plaatse om een sporenonderzoek te doen. Opmerkelijk is dat de man werd aangetroffen in een smal steegje naast enkele huizen. Dat wordt gebruikt als wandelpad.

De buurtbewoners hebben geen flauw idee wat er op dit moment gebeurd is, maar zijn wel geschrokken. “Dit verwacht je absoluut niet in zo een rustig dorpje als hier", klinkt het. Een andere bewoner uit de buurt hoorde wel een ruzie, maar of dat met het overlijden van de persoon te maken heeft is op dit moment niet duidelijk.

De politie wil niet veel meer informatie kwijt behalve dat het een verdacht overlijden is. Het parket is bezig met een onderzoek en ook de onderzoeksrechter kwam ter plaatse.