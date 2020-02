Man (73) overleden bij zware brand in Lianas Fruitmarkt Koen Baten

19 februari 2020

19u22 520 Ninove In de Weggevoerdenstraat in Ninove is woensdagavond de 73-jarige E. V. in een brand gebleven. De brand ontstond achteraan in het appartement van het slachtoffer. Hij had geen schijn van kans om nog aan de vlammenzee te ontsnappen. Het hele gebouw is volledig verwoest door de zware brand. Vier korpsen kwamen ter plaatse om te blussen.

De brand in Lianas Fruitmarkt werd rond 18.30 uur opgemerkt. De Hulpverleningszone Zuid-Oost stuurde massaal manschappen en materiaal vanuit de brandweerposten Aalst, Denderleeuw, Lede en Ninove ter plaatse. Bij aankomst sloegen de vlammen door ramen en deuren. De brand is achteraan ontstaan, in het appartement van het slachtoffer. Het gaat om de vader van Liana’s fruitmarkt. De man was minder goed te been en kreeg ook al de nodige zorgen thuis. Hij had geen schijn van kans om nog tijdig uit de woning te geraken.

Enkele buurtbewoners werden ook opgeschrikt door de hevige brand. Een vrouw was enkele minuten daarvoor nog langs het pand gepasseerd en merkte niets op. Tien minuten later stond de hele woning in lichterlaaie. Een buurman van twee huizen verder merkte plots hevige rookontwikkeling op. “Ik kwam onmiddellijk naar buiten en toen volgde er een ontploffing. Ik zag isolatie plots de straat op vliegen en had direct door dat het om een zware brand ging."

De aanwezige brandweermannen leverden enorme inspanningen. Helaas raakten ze niet tijdig bij de vader van de uitbater. “Het ging om een zeer complexe brand in de woning die zich waarschijnlijk snel kon ontwikkelen”, legt officier Bart Van Hauwermeiren uit. “De woning bestaat uit een L-vorm en is wel 30 tot 35 meter lang, wat het voor ons niet eenvoudig maakte om hem te bestrijden”, klinkt het. De brandweerkorpsen vielen de brand aan langs de voorkant en achterkant, maar konden de woning niet meteen betreden. “Dit was veel te gevaarlijk om onmiddellijk naar binnen te gaan aangezien de vlammen zeer hevig waren. Binnen in de woning zat er ook heel wat houtstructuur, waardoor de brand lang kon blijven ontwikkelen”, klinkt het.

Wat de brand veroorzaakt heeft is op dit moment nog niet duidelijk. Dit zal een deskundige van de brandweer moeten komen vaststellen. Vermoedelijk gaat het wel om een accidentele brand. De brandweer slaagde er wel in om de woning links en rechts van de fruitmarkt grotendeels te vrijwaren. “Het pand rechts heeft wel de nodige verluchting nodig. Hierbij is het nog afwachten of de bewoners snel weer naar binnen kunnen. Links is er geen probleem en mochten de bewoners hun huis terug betreden", aldus Van Hauwermeiren.

De brand ontwikkelde zich ook vlak aan het station van Ninove, waardoor ook het treinverkeer even stilgelegd werd. Na een uur kreeg het treinverkeer terug de NMBS terug het bericht dat er opnieuw verkeer mogelijk was.