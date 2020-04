Magda als eerste ‘Verdienstelijke Ninovieter’ tijdens coronacrisis in de bloemetjes gezet Claudia Van den Houte

05 april 2020

22u20 0 Ninove Magda Van Cotthem uit Meerbeke is de eerste ‘Verdienstelijke Ninovieter’ die in de bloemetjes werd gezet voor haar inzet voor anderen tijdens de coronacrisis.

De bloemenactie maakt deel uit van ‘Ninove corona charity’, een nieuwe Facebookpagina die werd opgestart om mensen die zich op één of andere manier verdienstelijk maken door zich voor anderen in te zetten tijdens de coronacrisis in de bloemetjes te zetten. Elke week kunnen mensen iemand nomineren voor de titel van ‘verdienstelijke Ninovieter van de week’. Wie op het einde van de week de meeste likes achter zijn of haar naam heeft, wint. De winnaar krijgt een boeket bloemen bij hem of haar thuis geleverd. Het initiatief komt van Alain Triest, schepen in Ninove, en is een persoonlijk initiatief.

Magda kreeg 63 nominaties achter haar naam. Er waren in totaal 36 genomineerden, samen goed voor 282 nominaties. Magda maakte al heel wat mondmaskers tijdens de coronacrisis, onder meer voor de brandweer, maar ook voor gewone burgers. “Ze was zeer blij en verrast. Ik denk niet dat ze wist dat ze genomineerd was”, zegt Alain Triest, die de bloemen persoonlijk ging afleveren. “Het is natuurlijk een rare situatie om bloemen af te geven: je belt aan, legt ze neer aan deur en houdt afstand wanneer de deur opengaat.” Triest blijft doorgaan met de actie tot zolang de coronacrisis duurt. “Het geeft de mensen een goed gevoel wanneer ze zien of horen dat ze genomineerd zijn.”