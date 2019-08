Maand na brand in beschermde woning is straat nog steeds deels afgesloten Koen Baten

29 augustus 2019

16u43 0 Ninove Bijna een maand na de brand in de beschermde woning uit 1637 op Appelterre-Dorp, is de straat op die plek nog steeds afgesloten voor alle verkeer, op bevel van de stabiliteitsingenieur. “Ik begrijp dat het niet aangenaam is, maar er is te veel gevaar voor instorting", aldus Tania De Jonge.

De weg kan pas opnieuw vrijgegeven worden na de stuttingswerken. Er is nog steeds gevaar op storting. Zo kwam dinsdag nog de schouw naar beneden. Maar vooraleer er kan gestart worden met de werken, moeten de verzekering, het agentschap onroerend erfgoed en verschillende deskundigen nog alles onderzoeken en bespreken. Het pand mag in geen geval afgebroken worden omdat het als historisch geklasseerd staat. Wanneer de werken kunnen starten, is nog niet duidelijk.

Een zware brand vernielde op 31 juli de woning, beter bekend als ‘Hoeve kapittelhof’ of ‘Hof Schutijzer’. Het pand is geklasseerd als onroerend erfgoed en dateert uit 1637.