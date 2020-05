Lokale McDonald’s-medewerkers verwennen asieldieren en steunen Ninoofs dierenasiel met warme actie Claudia Van den Houte

06 mei 2020

19u42 4 Ninove De medewerkers van de McDonald’s in Ninove hebben een actie gehouden ten voordele van het Dierenasiel Ninove.

“Door de strenge coronamaatregelen worden ook dierenasielen hard getroffen. Vrijwilligers zijn er tijdelijk niet meer toegelaten, dus wandelen met de honden is uit den boze. Ook financieel krijgen zij het hard te verduren”, vertellen de lokale McDonald’s-medewerkers. “De geplande evenementen waar zij inkomsten uit genereren worden voor onbepaalde duur on hold gezet. Zonder deze inkomsten komt de dagelijkse operationele werking in gevaar en dreigt er hongernood bij onze geliefde viervoeters die dikwijls in het verleden al aan hun lot werden overgelaten.”

Daarom hebben de medewerkers van het McDonald’s restaurant in Ninove een ‘contactloze’ steunactie op poten gezet. “We willen daarmee de dieren helpen en de lokale bevolking sensibiliseren”, vertelt Lynn, de initiatiefneemster van de actie. “Iedereen heeft belangeloos een duit in het zakje gedaan ten voordele van de dieren in het asiel. Met de opbrengst hebben we voor alle dieren een leuke surprise box gekocht met voeding, een snack en een speelgoedje. Zo worden de asieldieren eens lekker verwend. We proberen op deze manier de uitbaters van het asiel in Ninove een hart onder de riem te steken en zo ook deze problematiek extra aandacht te geven.”