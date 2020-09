Livestream over zenuwschade bij diabetes als alternatief voor afgelaste infoavond Claudia Van den Houte

22 september 2020

14u42 3 Ninove De Diabetes Liga afdeling Aalst-Ninove-Geraardsbergen houdt op vrijdag 25 september een livestream sessie over ‘Zenuwschade door diabetes: hoe voorkomen of behandelen?’.

Aanvankelijk was er een infoavond gepland in woonzorgcentrum Klateringen in Ninove, maar door de geldende coronamaatregelen kan die niet doorgaan. Daarom wordt er als alternatief aangeboden om de sessie te volgen via livestreaming. Tijdens de sessie wordt onder meer uitgelegd hoe je zenuwschade door diabetes herkent, hoe je het kan voorkomen en hoe het te behandelen is.

De livestream sessie is vrijdag van 20 uur tot 21 uur te volgen via https://meet.jit.si, waar je tien minuten voor de start van de sessie inlogt. In het midden van het scherm zie je ‘een nieuwe meeting starten’. Daaronder kan je het codewoord van deze infoavond invoeren. Het codewoord is diabetesliga1. Daarna klik je op ‘gaan’ en kom je direct in de livestream terecht. De sessie start om 20 uur, waar je verdere instructies krijgt.