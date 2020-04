Lions Ninove schenken laptops aan kwetsbare jongeren in jeugdhulp Claudia Van den Houte

16 april 2020

12u31 0 Ninove De Lions Ninove hebben tien computers geschonken aan vzw Amon, een erkende organisatie binnen de integrale jeugdhulp.

Het gaat om tien nieuwe laptops, ter waarde van 5.000 euro. “De meeste van deze laptops zullen ter beschikking gesteld worden van de campus Raveling in Nederhasselt”, vertelt Pieter De Leeuw, voorzitter van het sociaal comité van Lions Ninove. “De jongeren zullen er niet alleen contacten mee kunnen onderhouden met hun vrienden en familie, maar ook huiswerk en andere taken mee kunnen doen. Ze kunnen er indien nodig ook telebegeleiding mee krijgen.”

Lions Ninove ging daarmee in op de dringende vraag van vzw Amon. De kwetsbare jongeren die zij begeleiden, worden in deze crisistijd dubbel getroffen, zowel thuis als in de voorzieningen. Zo werd voor de jeugdhulp in bepaalde situaties beslist dat als kinderen en jongeren niet thuis in een veilige omgeving kunnen verblijven, ze waar mogelijk best in de voorziening blijven. Korte verblijven of weekends bij familie of ouders zullen de komende weken bijgevolg niet kunnen plaatsvinden. Tot het einde van deze maatregelen kunnen deze kinderen en jongeren vermoedelijk ook geen bezoek ontvangen.

“We zijn blij dat we met onze bijdrage deze jongeren kunnen helpen en zo in onze streek als serviceclub ook mee een verschil kunnen maken”, besluit Omer Van Keer, voorzitter van Lions Ninove.