Lieferings ijssalon in buurthuis De Kassei Claudia Van den Houte

18 juni 2019

22u53 0 Ninove Vzw De Kassei zorgt naar jaarlijkse gewoonte zondag voor een ijssalon in het buurthuis van Lieferinge.

De vzw organiseert regelmatig activiteiten in de landelijke Ninoofse deelgemeente. Zondag biedt ze de dorpsbewoners verkoeling aan met lekkere ijsjes. In Ilse en Kirsten’s ijssalon zullen er sprookjesachtige ijscoupes te verkrijgen zijn tegen democratische prijzen. Het ijssalon vindt plaats op zondag 23 juni tussen 14 uur en 17 uur op de binnenkoer van De Kassei, het buurthuis van Lieferinge, Kasseide 42. Iedereen is welkom.