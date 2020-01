Liedjesschrijver Lieven Tavernier treedt op in Kaai Claudia Van den Houte

27 januari 2020

12u36 1 Ninove In stadslabo Kaai is op zaterdag 1 februari Lieven Tavernier te gast voor een optreden.

Lieven Tavernier is de maker van klassiekers als ‘de eerste sneeuw’ en de ‘fanfare van honger en dorst’, maar hij is vooral gekend door Jan De Wilde. Die zong zijn nummers naar het collectieve geheugen. Hij brengt samen met rasmuzikant Gijs Hollebosch 80 minuten lang het beste van zijn oeuvre in de Kaai in Ninove. De Gentse troubadour begon pas op latere leeftijd zelf op te treden, aangezien hij liever in de donkerte van zijn schrijfkamer bleef zitten. In 2019 stond hij onder andere op de Gentse Feesten en gaf hij het beste van zichzelf in de Handelsschouwburg.

Het optreden start op zaterdag 1 februari om 20.30 uur in de Kaai, Oude Kaai 11 in Ninove. Tickets kosten 9 euro. Gezien de beperkte plaats is inschrijven verplicht via koenvdh46@hotmail.com en overschrijving op BE67 0635 9368 4087, met vermelding van naam en aantal tickets. De deuren openen zaterdag om 19.30 uur.