Lichaam van onbekende vrouw gevonden in Dender door twee passanten Koen Baten

03 oktober 2019

17u42 74 Ninove Aan de Fabeltasite in Ninove is donderdagnamiddag het lichaam gevonden van een onbekende vrouw. Het slachtoffer zou tussen de 50 en de 60 jaar oud zijn en lag in het water toen twee passanten haar opmerkten. Over de doodsoorzaak is op dit moment nog niets duidelijk.

De onbekende vrouw werd rond 15.45 uur aangetroffen langs het jaagpad aan de Dender in Ninove. Twee passanten zagen haar liggen op het water en haalden de vrouw er uit. Zij stelden vast dat ze overleden was en verwittigden meteen de hulpdiensten.

Wie de vrouw is, is op dit moment nog altijd niet duidelijk. Ze had geen papieren op zak, waardoor een identificatie niet mogelijk was. Ook over de omstandigheden blijft nog veel onduidelijk. Het parket kwam ter plaatse en zal vrijdag een autopsie uitvoeren op het lichaam.

Het jaagpad richting Denderleeuw werd afgesloten voor de fietsers en voetgangers, zij moesten plaatselijk rond rijden.

Meer over Ninove

Dender

Denderleeuw

Fabeltasite