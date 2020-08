Lessen karateclub Kachi mogen weer doorgaan in sporthal voor nieuw seizoen, maar in kleinere groepen Claudia Van den Houte

27 augustus 2020

17u23 1 Ninove Karateclub Kachi Ninove-Geraardsbergen start het nieuwe seizoen op een ongewone manier door de coronamaatregelen.

Vorig seizoen werden er gezien de coronacrisis al trainingsschema’s opgesteld via de site van de club en werd er aan challenges deelgenomen onder het moto ‘blijf trainen, maar train veilig @ home’. In april gaf de club drie onlinelessen via haar Facebookpagina en in mei werden de buitenlessen opnieuw opgestart met de nodige veiligheidsmaatregelen.

De club startte haar activiteiten na de zomerpauze een maand vroeger op dan normaal en begon begin augustus weer te trainen in openlucht. Deze week kreeg ze groen licht om haar activiteiten te laten doorgaan in de sporthallen van Ninove en Geraardsbergen. De lessen moeten wel in kleinere groepen worden gegeven. Zo zal er les worden gegeven over vijf dagen en acht groepen. “Het is een hele organisatie, maar we zijn blij dat er terug mag worden getraind in veilige en gezonde omstandigheden”, klinkt het bij de club.

Bij Kachi kan er zowel recreatief als competitief worden getraind. De club telde vóór de coronacrisis 130 leden. Bij het opstarten van de buitentrainingen in augustus kwamen er al een vijftigtal leden eens langs om te trainen. De echte opstart is pas in september, maar de club rekent toch op een terugval van hun ledenaantal. De trainingen starten vanaf 4 jaar. Meer info via www.kachi.be of info@kachi.be.