Lejo vzw en stad schenken 200 spelpakketten aan kwetsbare kinderen en jongeren Claudia Van den Houte

16 april 2020

17u11 2 Ninove De jeugdopbouwwerkers van vzw LEJO verdelen in samenwerking met de stad Ninove spelpakketten voor kinderen en jongeren in kwetsbare gezinnen.

Die worden immers extra zwaar getroffen tijdens deze coronacrisis. Het Huis van het Kind Ninove zorgde voor de opmaak van een boekje met knutselopdrachtjes. Zij kochten samen met het OCMW knutselmateriaal aan. Lejo vzw werkte een spelboekje uit gericht op de oudere kinderen. Teledienst vzw, de armoedevereniging in Ninove, zorgde voor de lijst met contactgegevens van de kwetsbare gezinnen in Ninove. Zij kochten ook paaseitjes om mee te verdelen. Ook wzc Klateringen schonk paaseitjes. Vanuit campus Raveling werden negentig pakketten geschonken met speelgoed van Lego en kinderboekjes. Ook dit materiaal wordt aan de pakketten toegevoegd. De bibliotheek schonk ten slotte ook een aantal kinder- en jeugdboeken.

Daardoor omvat elk spelpakket een knutselboekje met spelboekje, schaar, lijmstift, dik papier A3-formaat, verfdoos, glitterstiften, kleurpotloden, penselen, kinderleesboek(en), een doosje Lego en paaseitjes. De spelpakketten worden verdeeld aan 200 kwetsbare kinderen en jongeren in Ninove. Bij de afgifte van de pakketten zullen de medewerkers een korte bevraging doen om de noden bij de gezinnen te detecteren. “Je kan denken dat het uitdelen van de spelpakketten een druppel op een hete plaat is, maar het zijn deze kleine lichtpuntjes die mensen nu recht houden”, aldus schepen Veerle Cosyns (Samen/CD&V). Gezinnen die op het moment van afgifte niet thuis zijn, krijgen een briefje in de bus met boodschap dat ze hun spelpakket mogen afhalen bij Teledienst vzw.