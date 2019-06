Legerkamp uit 1692 komt tot leven: groot historisch evenement rond bijzondere vondsten op Doorn-Noord Claudia Van den Houte

03 juni 2019

19u56 8 Ninove De site Doorn-Noord wordt op zaterdag 15 juni en zondag 16 juni omgetoverd tot een zeventiende-eeuws legerkamp. Zo’n zeventig re-enactors uit heel Europa brengen het kamp terug tot leven. Het grote historische evenement komt er na de vele bijzondere archeologische vondsten die op Doorn-Noord werden gedaan.

De archeologen van SOLVA ontdekten eerder al heel wat in de grond tijdens het archeologisch onderzoek naar aanleiding van het geplande bedrijventerrein tussen de Expresweg en de Aalstersesteenweg in Ninove. Zo werden er sporen van twee grafmonumenten uit de late prehistorie, ca. 2.500 tot 2.000 voor Christus, aangetroffen. In die grafheuvels werden toen belangrijke leiders begraven. “Bijzonder in Ninove is de omvang van de monumenten, met diameters van dertig à veertig centimeter”, vertelt Bart Cherretté van SOLVA. “Verschillende boerengemeenschappen zijn waarschijnlijk naar aanleiding van het overlijden van een clanoverste samengekomen om ze op te richten. De grafmonumenten zijn ook zeer oud - ouder dan de meeste die in Vlaanderen al werden aangetroffen.”

Er werden ook resten van een nederzetting uit de Romeinse periode teruggevonden, vermoedelijk uit de tweede eeuw na Christus. Het historisch evenement ‘Ninove, 1692' draait evenwel om de vondsten van een aantal militaire kampementen uit de zeventiende en achttiende eeuw en in het bijzonder om de legerkampen uit 1692 en 1693. Ze waren van het hoofdleger van de Grote Alliantie, die het opnam tegen Lodewijk XIV tijdens de Negenjarige Oorlog (1688-1697). Het leger werd persoonlijk aangevoerd door Willem II, koning van Engeland, en Maximiliaan II Emanuel van Beieren, landvoogd van de Spaanse Nederlanden. De archeologen vonden hiervan haardkuilen terug, met soms fragmenten van aardewerk, glas, pijpjes, munten, gespen en metalen gebruiksvoorwerpen.

60.000 soldaten

“Het kamp telde zo’n 60.000 soldaten en 40.000 paarden. Het was acht kilometer lang en spreidde zich tot Nederhasselt, Okegem en bijna tot Liedekerke”, vertelt archeologe Arne Verbrugge van SOLVA. “Er waren een heel pak nationaliteiten aanwezig: Denen, Zweden, Nederlanders, Duitsers en nog veel meer. We hebben heel wat anekdotes en personages, zoals Mother Ross, alias Kit Davies, een vrouw die zich vermomd had als soldaat in de hoop haar verdwenen man terug te vinden in het leger.”

Tijdens het historisch evenement ‘Ninove, 1692' wekken een zeventigtal re-enactors uit verschillende Europese landen het legerkamp twee dagen lang tot leven. Soldaten, ruiters en zwaardvechters tonen gevechtsscènes en brengen demonstraties met kanonnen, musketgeweren en paarden. “Er is een ambachtenmarkt, valkeniers brengen twee keer per dag een show, een soldatenvrouw vertelt over het dagelijkse leven van toen, er zijn rondleidingen, vondsten worden tentoongesteld, er is kinderanimatie en er zijn volksspelen”, vertelt Jolan De Kempeneer van SOLVA. “Op zaterdagavond om 20 uur trekken de re-enactors in hun historisch kostuum naar de Graanmarkt.”

Internationale belangstelling

De archeologische opgravingen kostten de stad Ninove intussen al zo’n 1,5 miljoen euro. Burgemeester Tania De Jonge en cultuurschepen Henri Evenepoel (Open Vld) pleiten daarom voor een tussenkomst vanuit de Vlaamse overheid. “Maar we zijn vooral verheugd over wat er gevonden is, zeker gezien de internationale belangstelling”, aldus De Jonge. Volgens archeoloog Bart Cherretté was er al interesse uit Engeland en Nederland en kwam de BBC zelfs al langs.

‘Ninove, 1692' vindt plaats op zaterdag 15 juni van 11 uur tot 20 uur en op zondag 16 juni van 10 uur tot 16 uur.