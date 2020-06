Legends Café moest enkele maanden na opening al sluiten door coronacrisis: “Van lockdown gebruikgemaakt om zaak volledig af te werken” Claudia Van den Houte

16u57 10 Ninove Legends Café Okegem is weer open. Het café was pas enkele maanden van start gegaan toen het al dicht moest door de coronacrisis.

“Ik ben in augustus begonnen met de werken in het café”, vertelt uitbater Stefaan Engels. “Na drie maanden werken heb ik de zaak eind november geopend. Het heeft van in het begin goed gedraaid, maar na iets meer dan drie maanden moest het, net als alle andere cafés, alweer dicht door de coronamaatregelen. Ik heb van de periode dat het gesloten was, gebruik gemaakt om het café volledig af te werken. Het interieur en de achterkant van de toog zijn nu helemaal klaar. Daar had ik vóór de opening van het café geen tijd meer voor gehad. Het terras staat ook klaar. Van zodra het goed weer is, zet ik het open.”

“Uiteraard heb ik in het café alles aangepast aan de maatregelen. De tafels staan op minstens 1,5 meter afstand van elkaar, er kan niet meer aan de toog worden gezeten... Vóór de lockdown vonden er iedere maand optredens plaats in het café. Het is nu afwachten tot er opnieuw een versoepeling komt zodat die opnieuw kunnen doorgaan.”

Legends Café Okegem, op Okegem-Dorp, is iedere dag open vanaf 10 uur, behalve op sluitingsdagen woensdag en donderdag.