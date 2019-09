Leerlingen secundaire scholen Hartencollege zetten schooljaar in festivalstijl in Claudia Van den Houte

02 september 2019

16u50 0 Ninove In de secundaire scholen van het Hartencollege in Ninove werd de eerste schooldag afgetrapt in festivalstijl.

De scholen hadden de leerlingen en leerkrachten een festivalticket gestuurd als officiële uitnodiging voor de eerste schooldag. Zij werden in heuse festivalstijl ontvangen, jaar per jaar, om daarna met de hele school te genieten van verschillende optredens. In de secundaire school in de Onderwijslaan (het vroegere Heilige Harten Secundair) zorgde dj Sample, winnaar van MNM Start to DJ en gast-dj op Tomorrowland, samen met MNM-dj Evelyn De Backer voor de muziek. De 670 leerlingen konden onder meer ook genieten van een mocktail. In de secundaire school in de Weggevoerdenstraat (het vroegere Sint-Aloysiuscollege) waren er optredens van eigen leerlingen.