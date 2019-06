Leerlingen Heilige Harten zetten zich heel schooljaar in voor Welzijnszorg Claudia Van den Houte

De leerlingenraad van het Heilige Harten Secundair heeft een cheque van 645,70 euro overhandigd aan Welzijnszorg.

De leerlingen hebben zich een heel schooljaar ingezet voor Welzijnszorg in het kader van ‘het Warmste Jaar’, een project van de leerlingenraad. “We kozen één goed doel waarvoor we het hele jaar acties organiseerden”, vertelt Amber Van der Speeten van de leerlingenraad. “Zo hielden we een rozenverkoop voor Valentijn, een kaartenverkoop en een filmnamiddag. Tijdens de opendeurdag zorgden we voor henna- en glittertatoeages en verkochten we juwelen en kaarsenhouders met theelichtjes.” Als laatste actie organiseerden de leerlingen een pannenkoekenverkoop.

De totale opbrengst van de acties gaat integraal naar Welzijnszorg, dat lokale armoedeprojecten ondersteunt. “Alle projecten in Oost-Vlaanderen krijgen elk een stukje van die 645,70 euro”, aldus Ellen Van Der Zwalmen, regioverantwoordelijke van Welzijnszorg in Oost-Vlaanderen. “Alle beetjes helpen. Wij zetten vooral in op structurele armoedebestrijding, om mensen op lange termijn te helpen.”