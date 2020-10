Leerlingen Hartencollege krijgen ticket om naar school te gaan tijdens ‘Saved by the bell’-actie Claudia Van den Houte

06 oktober 2020

19u39 0 Ninove Het Hartencollege Secundair Onderwijs Onderwijslaan heeft opnieuw deelgenomen aan de actie ‘Saved by the bell’.

Alle leerlingen ontvingen dinsdag een ‘Free ticket to enter the school’. Ze krijgen elke dag opnieuw de kans om naar school te gaan, in tegenstelling tot zowat 200 miljoen kinderen wereldwijd die geen toegang hebben tot secundair onderwijs. De leerlingen maakten in de namiddag via filmpjes kennis met verschillende jongeren die niet de mogelijkheid hebben om dagelijks naar school te gaan.

Door deel te nemen aan ‘Saved by the bell’ wil de school leerlingen laten ontdekken dat er meer is dan hun eigen leefwereld. De school wil hen laten begrijpen dat onderwijs een hefboom voor ontwikkeling is en dat er ook heel wat oorzaken zijn waarom onderwijs niet voor iedereen toegankelijk is: conflict of oorlog, armoede, gezondheid, onevenwicht tussen jongens en meisjes, gebrek aan infrastructuur… Aan de oudere leerlingen wil de school het inzicht bieden dat er oplossingen mogelijk zijn door goed politiek beleid.

Tot slot wil de school leerlingen laten beseffen dat onderwijs aanbieden alleen niet volstaat. Ook de kwaliteit van de aangeboden lessen is enorm belangrijk en daarbij spelen factoren als de opleiding van de leerkrachten, de infrastructuur van de scholen of de kwaliteit van de lesmethodes een grote rol.