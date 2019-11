Leerlingen Hartencollege houden ‘Rode Neuzen Week’: van massage over dansen tot dessertenbuffet Claudia Van den Houte

15 november 2019

20u56 0 Ninove De leerlingen van het Hartencollege in de Weggevoerdenstraat in Ninove hebben een ‘Rode Neuzen Week’ gehouden op hun school.

Een hele week lang organiseerden leerlingen Humane Wetenschappen tijdens de middagpauze verschillende acties voor hun medestudenten ten voordele van Rode Neuzen Dag. Zo konden de leerlingen dansjes aanleren, genieten van een dessertenbuffet met zelfgemaakte desserts door leerlingen, ouders en leerkrachten, konden ze een liedje ‘kopen’ dat tijdens de middagpauze werd gespeeld in een playlist, en zich laten masseren of hun nagels laten lakken. Op vrijdag, de laatste dag van de Rode Neuzen Week, konden de leerlingen zich ook op foto laten vastleggen via een photobooth. “Zo houden ze een fijne, tastbare herinnering over aan de Rode Neuzen Week”, zegt Laura Wyns, leerkracht Humane Wetenschappen. “Door ook de ouders te betrekken, tonen we dat we voor elkaar zorgen. We doen het niet alleen, maar samen met de hulp van anderen kunnen we dit realiseren.”

“Onze leerkrachten hadden ons gevraagd naar ideeën voor acties rond Rode Neuzen Dag”, vertelt Evelien Christiaens (16), leerlinge 5 Humane Wetenschappen-Talen. “Uit de verschillende ideeën die ontstonden, bekeken we wat er mogelijk was. We wisten dat het dessertenbuffet zwaar in de smaak zou vallen, want de leerlingen eten graag desserts, maar ook de andere acties waren een succes. Het was heel fijn om ons in te zetten voor Rode Neuzen Dag. Tegenwoordig zijn er meer mogelijkheden om te pesten, door sociale media. Daarnaast hebben mensen met bijvoorbeeld autisme recht op hulp. We proberen door muziek, een massage, eten... leerlingen goed te doen voelen en hen een extra fijne week te bezorgen.”

Er waren ook rode neuzen, sleutelhangers en balpennen te koop op school ten voordele van Rode Neuzen Dag.