Leerlingen GO! Atheneum schenken winst ‘mini-onderneming’ aan vzw De Kalmoes Claudia Van den Houte

24 mei 2019

18u55 0 Ninove De leerlingen van het GO! Atheneum Ninove hebben een cheque van 1.700 euro overhandigd aan vzw De Kalmoes uit Meerbeke.

Elk schooljaar richten de leerlingen van 4 Handel in het kader van het vak ‘Verkoop’ een mini-onderneming in. Ze werden ingedeeld in vijf teams. Elk team startte een onderneming, stelde een businessplan op, koos een slogan, legde vast wie de klanten en de leveranciers zouden zijn en nog veel meer. De logo’s van de teams werden ontworpen door de kunstafdeling van de school.

Na veel voorbereidend werk organiseerden de leerlingen een verkoop voor een goed doel. Ze mochten alleen fairtrade- of streekproducten verkopen en kozen voor Diksmuidse pannenkoeken en Geraardsbergse mattentaarten. In totaal verkochten ze 180 kg pannenkoeken en 2.000 mattentaarten ten voordele van vzw De Kalmoes, een therapeutische manege voor onder meer mensen met een beperking. Eén van de teams verkocht via een webshop en organiseerde wedstrijden via Facebook om zich in de kijker te zetten.