Leerlingen basisschool Okegem kruipen nieuw ‘Hartencollege’ binnen via kersvers logo Claudia Van den Houte

02 september 2019

10u09 0 Ninove In de basisschool in Okegem zijn de leerlingen ‘s ochtends bij de aanvang van de eerste schooldag de school binnengestapt of -gekropen via het logo van het nieuwe Hartencollege.

Sinds dit schooljaar dragen alle katholieke scholen in Groot-Ninove - acht in totaal - de naam ‘Hartencollege’. Ook de basisschool in Okegem is één van de scholen die voortaan verdergaan onder die nieuwe naam. Bij een nieuwe naam past ook een nieuwe huisstijl met een nieuw logo. De letter N verwijst naar Ninove en het hart in het logo staat voor warme zorg. Het vingerhartje, dat gevormd wordt door gekruiste wijsvinger en duim, is daarvoor het symbool. In Okegem maakten de leerlingen al onmiddellijk op een speelse manier hiermee kennis: ze kwamen de schoolpoort binnen door het logo. Elke leerling kreeg ook een polsbandje. Op school werden ze opgewacht door een mascotte in de vorm van een hart.