Leerlingen basisschool De Lettertuin maken ruimtereis op eerste schooldag Claudia Van den Houte

01 september 2020

17u40 0 Ninove De leerlingen van de stedelijke basisschool De Lettertuin in de wijk Groeneweg hebben op de eerste schooldag een ruimtereis gemaakt.

Naar analogie met zusterschool ‘Ikke’, die als thema ‘Ikke vliegt erin’ heeft, is het jaarthema bij De Lettertuin dit jaar ‘We vliegen erin’. Terwijl kleuterschool Ikke werd omgetoverd tot een luchthaven, maakten de leerlingen van De Lettertuin een ruimtereis. De leerkrachten verwelkomden de leerlingen aan de schoolpoort in ruimtepakken bedrukt met letters in verschillende kleuren. Bij het binnengaan in de school kregen ze allemaal een ticket. Ze zetten het nieuwe schooljaar onder meer ook nog in met een dansje.