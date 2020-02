Leerlingen Atheneum organiseren eerste ‘BOSPOP’-festival in teken van duurzaamheid en klimaat: “Met opbrengst planten we bomen” Claudia Van den Houte

20 februari 2020

18u47 0 Ninove Een groep leerlingen van het GO! Atheneum Ninove organiseren op 2 mei voor het eerst het festival ‘BOSPOP’. Dat draait rond duurzaamheid en klimaat. Naast optredens van onder meer Sam Gooris, is er een duurzaamheidsbeurs en zijn er duurzame eet- en drankstanden. Plastic wordt zoveel mogelijk geweerd. De opbrengst zal worden gebruikt om bomen te planten.

BOSPOP wordt georganiseerd door een groep geëngageerde leerlingen van het GO! Atheneum Ninove. “We wilden iets doen voor het klimaat en dachten daarom aan een gratis, duurzaam festival”, vertellen Marie, Anke, Matteo, Kiara en Ambre. “Daarom hebben we een klimaatraad opgericht op school, waarmee we het festival organiseren. Er zijn verschillende optredens gepland, van onder meer Sam Gooris en De Jartellen, en daarnaast is er ook een duurzaamheidsbeurs met informatie- en verkoopstanden van verschillende organisaties in het thema. Daarmee willen we tonen dat er ook andere, milieuvriendelijke mogelijkheden zijn. Zo zijn er kraampjes van een winkel rond duurzame verpakking, Aveve, een winkel rond vegetarische producten, een natuurbelevingsboerderij, een stand met elektrische fietsen en nog veel meer. Een vrouw wil ons bijvoorbeeld ook helpen bij het promoten van appels die er niet zo mooi uitzien, maar wel perfect eetbaar zijn. Bio-Planet sponsort ons festival en we zijn nog steeds op zoek naar mensen die in ons verhaal passen.”

Bomen planten

Het festival is gratis, maar de organiserende leerlingen hopen met duurzame eet- en drankstanden geld in te zamelen voor de natuur. “De opbrengst van het festival zullen we gebruiken om bomen te planten. In de eerste plaats willen we meer bomen planten op onze school, maar daarnaast zouden we ook in de rest van Ninove bomen willen planten.”

Afvalberg beperken

De leerlingen proberen samen met begeleidend leerkracht Jan Muylle ook om de milieu-impact en de afvalberg van het festival zo beperkt mogelijk te houden. “Er zal geen of zo weinig mogelijk plastic worden gebruikt. We kiezen voor jetons in plaats van drankkaarten en werken met herbruikbare bekers. Affiches hebben we nodig, daar kunnen we niet onderuit, maar we zetten ook in op andere promomiddelen, zoals ‘BOSPOP’-sjaals. Flyers gebruiken we sowieso niet. We hopen met ons festival het bewustzijn rond het klimaat op een toffe manier te verhogen. We zijn als klimaatraad op school trouwens ook van plan om drinkbussen en brooddozen te laten maken en te promoten.”

Het festival vindt op zaterdag 2 mei vanaf 16 uur plaats op het Gemeenteplein in Meerbeke. De optredens starten om 19 uur. Meer info via https://sites.google.com/view/bospop2020. Je kan een gratis ticket reserveren via de Facebookpagina en Instagram van BOSPOP.