Leerlingen Academie en slamdichter Jee Kast starten Poëzieweek in bib Claudia Van den Houte

21 januari 2020

13u25 1 Ninove In de bibliotheek van Ninove gaat de Poëzieweek van start op woensdag 29 januari.

Ninove start een dagje vroeger met de Poëzieweek, die van 30 januari tot en met 5 februari plaatsvindt. Het thema dit jaar is ‘De toekomst is nu’. De leerlingen van de Academie voor Muziek, Woord en Dans Ninove (12 tot 18 jaar) brengen een kleine, intieme voordracht. Slamdichter Jee Kast sluit af. De voordracht van de leerlingen van de Academie start op woensdag 29 januari om 16 uur in de Koepoort (Koepoortstraat). Om 17 uur vindt het optreden van Jee Kast plaats. De toegang is gratis en inschrijven hoeft niet.