Laurens De Plus-supporters moedigen Ninoofse renner aan tijdens passage Tour langs ouderlijk huis Claudia Van den Houte

07 juli 2019

15u37 0 Ninove Familie en vrienden van Laurens De Plus hebben de Ninoofse wielrenner aangemoedigd ter hoogte van de Aveve-winkel op de Brakelsesteenweg, zijn ouderlijke huis.

Voor De Plus - ‘Pluske’ voor de fans - was het zaterdag een extra speciale dag. Niet alleen reed hij zijn eerste Tour de France, maar de wedstrijd passeerde ook langs zijn ouderlijk huis in Ninove. Op de parking van de Aveve-winkel van zijn ouders, langs de Brakelsesteenweg in Outer, richtte zijn supportersclub een fanzone in. Heel wat mensen kwamen de renner daar aanmoedigen.

Aan de ‘Ninoofse Bandencentrale’ op de Leopoldlaan werd dan weer de Denderhoutemse wielrenner Aimé De Gendt aangemoedigd. Ook hij maakte zijn debuut in de Tour en passeerde langs de bandencentrale van zijn vader. Aan buurthuis Berdam - de vroegere nieuwe kerk - zorgden De Gasthieëren voor een groot scherm en randanimatie en ook onder meer in restaurant D’Eeterij en café De Rio werd de passage van de Tour gevierd.