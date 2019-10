Langste schoolbord voor gelijke onderwijskansen en tegen armoede Claudia Van den Houte

17 oktober 2019

15u20 1 Ninove Aan de Parklaan werd donderdag, op de Werelddag van verzet tegen Armoede, het langste schoolbord onthuld.

Met het bord wil de werkgroep armoede samen met de stad Ninove scholen inspireren om te werken aan een doordacht kostenbeleid. De actie ontstond vanuit de gedachte dat elk kind recht heeft op zijn droomjob en schoolkosten die niet in de weg mogen staan. Het ‘langste schoolbord’ bestaat uit een selectie van meer dan 800 werken van Ninoofse kinderen en jongeren. Met zwart papier, krijt en haarlak - om te fixeren -, brachten ze elk hun droomjob in beeld. Ook op andere plaatsen in Ninove werden er tekeningen opgehangen. Vertegenwoordigers van de Ninoofse scholen tekenen donderdag ook de engagementsverklaring ‘Bewust Kansrijke School’. Daarmee engageren de scholen zich om de krachten te bundelen om onder andere de schoolkosten zo laag mogelijk te houden, doordacht te communiceren met ouders, een bewust huiswerkbeleid te voeren,…

“We willen inzetten op het bestrijden van armoede, door mensen in armoede het recht te geven op culturele en maatschappelijke ontplooiing om ze zo uit hun sociaal isolement te halen, in te zetten op kinderarmoede, op activering, door te werken aan goed, kwalitatief en betaalbaar wonen, door samen te werken met partners die ook rond armoede werken en door permanent aandacht te hebben voor de manier waarop we omgaan met mensen in armoede”, zegt schepen voor Armoedebestrijding Veerle Cosyns (Samen/CD&V). “We willen ook een extra inspanning doen om alle drempels rond armoede in het onderwijs weg te werken.”

“Er zijn zichtbare kenmerken voor scholen zoals een lege brooddoos, maar er zijn natuurlijk ook heel wat onzichtbare kenmerken”, aldus schepen voor Onderwijs Joost Arents (onafh.). “Daarom is het belangrijk dat zowel leerkrachten, directies als zorgjuffen zoveel mogelijk contact hebben met de ouders van de kinderen.”