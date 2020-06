Lading stro vat vuur in stal, schade gelukkig beperkt Koen Baten

08 juni 2020

14u33 0 Denderwindeke De brandweer van Ninove werd deze ochtend rond 11.45 uur opgeroepen voor een brand in Denderwindeke. Een lading stro in een stal had er vuur gevat. De schade bleef gelukkig beperkt.

De brand ontstond in een stal in Vreckom in Denderwindeke en werd opgemerkt door de bewoners. De brandweer werd onmiddellijk verwittigd maar het vuur was gelukkig nog niet uitgebreid. De pakken stro werden naar buiten gebracht en daar verder geblust door de bewoners. Schade werd er gelukkig niet aangericht en iedereen bleef ongedeerd.