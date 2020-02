Laatste werkdag bij Cloë: Textielbedrijf dat Dries Van Noten en Nathan van kledij voorzag, stopt na 35 jaar Claudia Van den Houte

28 februari 2020

20u32 0 Ninove Confectiebedrijf Cloë in de Merellaan sluit na 35 jaar definitief de deuren. Vrijdag was het de laatste werkdag voor het personeel.

Het textielbedrijf werd opgestart door Walter Praet in Denderleeuw. “Kennissen van mijn ouders hadden een kledingatelier. Dat heb ik in februari 1985 overgenomen, toen zij ermee stopten. In die tijd waren er wel 90 ateliers in de streek. Drie jaar later zijn we uitgebreid en verhuist naar deze industriezone in Ninove. Ik was gestart met tien werknemers. Op ons hoogtepunt hadden we 35 personeelsleden. Nu waren er nog acht mensen werkzaam bij ons.”

Cloë maakte vooral kledij voor grote merken, zoals Nathan, Annemie Verbeke en Strelli. “Heel de modewereld is hier gepasseerd. De laatste jaren maakten we voornamelijk kledij voor Dries Van Noten. Die werkte met ons omdat we erg snel konden werken. Zo herinner ik me nog dat we eens op een dinsdagavond iets binnenkregen dat we tegen de modeshow in Parijs, die al op donderdag was, klaar hadden.” Onder meer Michelle Obama, koning Mathilde en koningin Maxima zouden ooit kledij hebben gedragen die bij Cloë werd gemaakt.

“Dit is het einde van een tijdperk”, zegt Praet. “Het doet een beetje raar, maar ik heb het er wel mee gehad. Ik ben intussen ook al 63 jaar.” De grote bedrijfshal van Cloë zal nog steeds gehuurd kunnen worden voor evenementen. Praet blijft er onder meer ‘Ninove Danst’ organiseren, ten voordele van het goede doel. De opbrengst van de laatste editie gaat naar een nieuw project van hem. “Wie kledij in zijn kast heeft hangen die hij niet meer draagt, kan die op 8 maart tussen 9 en 11 uur komen doneren in onze bedrijfshal. Wij zorgen er samen met ‘Zonder Honger naar Bed Ninove’ voor dat de kledij naar minderbedeelden gaat. Ik heb ook nog plannen voor een kerstfeest voor mensen in armoede.”