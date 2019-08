Laatste parkconcert van deze zomer wordt dansfestijn Claudia Van den Houte

14 augustus 2019

10u27 0 Ninove De Parkconcerten zijn op maandag 19 augustus al toe aan hun laatste concert van deze zomer.

Het wordt een concert waarbij de toeschouwers de dansbenen kunnen losgooien. Het parkconcert wordt afgetrapt door karmasuits. De vijfkoppige band, met roots in Welle en Liedekerke, brengt verschillende genres, maar richt zich vooral op dance. Daarna is het de beurt aan de dansers van Love2Dance. De dansvereniging met meer dan 300 leden is gevestigd in Lierde en combineert verschillende dansgroepen en dansstijlen, van ballet tot modern jazz en hiphop. Het Ninoofse duo Bram & Lennert sluit het laatste parkconcert af. Met ‘Bram & Lennert Danst’ gaven ze in het voorjaar al twee uitverkochte sets in cc De Plomblom. Nu zijn ze er gratis mee te bewonderen in het park.

Het parkconcert start maandag om 18.30 uur in het stadspark van Ninove. De toegang is gratis.