Laatste ‘Hobbiaantjes’ schenken cheque van 800 euro aan ‘Healthy Heart Fund’ Claudia Van den Houte

09 december 2019

18u28 2 Ninove Christiane Vierendeels en haar vriendin Odette De Kock van de vroegere ‘Hobbiaantjes’, een groep van mensen met een visuele beperking, hebben een cheque van 800 euro overhandigd aan het ‘Healthy Heart Fund’.

“We organiseerden met onze groep vroeger geschenkenbeurzen”, vertelt Christiane. “De Hobbiaantjes bestaan al enkele jaren niet meer. Odette en ik besloten het geld dat we nog in kas hadden aan een goed doel te schenken. Dat werd het ‘Healthy Heart Fund’.” Christiane organiseerde het voorbije weekend op eigen initiatief zelf een geschenkenbeurs in zaal Violon, aan café Roosevelt in Ninove. “Het is de bedoeling om dat ook de komende jaren te blijven doen. Ook de winst van deze geschenkenbeurs zal naar het ‘Healthy Heart Fund’ gaan.”

Krista Bogaert, coördinator bij het ‘Healthy Heart Fund’, is zeer blij met de cheque van 800 euro. Het ‘Healthy Heart Fund’ steunt onderzoek naar hart- en vaatziekten, nog steeds de belangrijkste doodsoorzaak in ons land. “We zijn Christiane zeer dankbaar. Wij zijn een klein universiteitsfonds, verbonden aan de KU Leuven. Het geld gaat naar onderzoek van jonge doctoraatsstudenten die aan het begin van hun carrière staan”, aldus Bogaert.