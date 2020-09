KWB Ninove-Pollare schenkt cheque van 1.000 euro aan vzw Teledienst Ninove Claudia Van den Houte

02 september 2020

16u06 0 Ninove De afdeling KWB Ninove-Pollare heeft een cheque van 1.000 euro overhandigd aan de vzw Teledienst Ninove.

De Ninoofse KWB-afdeling schenkt de opbrengst van haar jaarlijkse wafelenbak al veertien jaar aan de vzw die zich al meer dan 35 jaar inzet voor kansarmen in Ninove. Dit jaar vond de overhandiging van de cheque, aan café Den Belleman, wat later plaats door de coronacrisis. De KWB, wat staat voor Kristelijke werknemersbeweging, is een vereniging die een waaier aan ontspannende activiteiten organiseert, zoals kooklessen, uitstappen, wandelingen, fietstochten, cursussen voor het behalen van een rijbewijs, enzovoort.

Vzw Teledienst Ninove-voorzitter Wilfried Smesman is heel tevreden met de steun. Door de coronacrisis kwam de werking van de vzw immers onder druk te staan, aangezien ze minder inkomsten en meer uitgaven heeft.