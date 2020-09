KWB Appelterre-Eichem verrast leden met bloemetje en steunt tegelijk Kom op tegen Kanker Claudia Van den Houte

30 september 2020

10u16 0 Ninove KWB Appelterre-Eichem heeft haar leden thuis verrast met een bloemetje.

Ook voor KWB Appelterre-Eichem is 2020 een speciaal jaar geworden door de coronacrisis. Sinds maart werden bijna alle activiteiten geannuleerd of verschoven naar 2021. “Als KWB-afdeling vinden we het sociaal contact echter heel belangrijk in onze werking”, klinkt het bij de vereniging. “Omdat wij onze leden al maanden niet hebben kunnen zien of samenbrengen, wensten wij hen nu toch eens te bedanken voor hun vertrouwen in onze KWB-afdeling. Aangezien momenteel ook de actie voor Kom op tegen Kanker loopt, vonden we het nu het ideale moment om hen een potje azalea’s aan te bieden. Zo steunen we ook deze belangrijke actie.”