KVK Ninove heeft automatische temperatuurscanner voor iedereen die terrein betreedt: “Waaier aan maatregelen om het voor iedereen zo veilig mogelijk te houden” Claudia Van den Houte

07 augustus 2020

20u47 20 Ninove Voetbalclub KVK Ninove maakt sinds kort gebruik van een automatische scanner die de temperatuur meet van iedereen die voet zet op haar terrein ‘De Kloppers’. Het is één van de maatregelen die de club neemt om ervoor te zorgen dat alles veilig verloopt gezien de coronacrisis. De club werkt onder meer ook met een registratiesysteem en een circulatieplan. “Het is veel werk, maar het is belangrijk dat iedereen zich veilig voelt.”

“Als spelers, bezoekers, medewerkers, leveranciers,... arriveren, wordt aan de ingang eerst hun temperatuur gemeten”, vertellen bestuursleden Miek Smesman en Gino De Coeyere en vrijwilliger Roger De Groote. “Vóór we de automatische temperatuurscanner hadden, werd de temperatuur van iedereen gemeten met twee handthermometers. Als in september echter de oefenwedstrijden opnieuw mogen starten en er zou terug publiek worden toegelaten, dan is het moeilijk om de temperatuur van 200 toeschouwers te nemen via handthermometers. De meeste reacties op de koortsscanner zijn trouwens positief.”

De temperatuurscanner is maar één element in de bredere aanpak van de club in het kader van corona. Zo wordt er ook gewerkt met een registratiesysteem. “Iedereen die ons terrein betreedt, moet zich registreren. Als er dan een besmetting is, kunnen we iedereen die met die persoon in contact is geweest, verwittigen. Op de tafels in de kantine vinden de bezoekers een QR-code, die ze kunnen scannen met hun smartphone en zich op die manier kunnen registreren. We werken ook met een circulatieplan. Bezoekers bewegen slechts in één richting, ook in de kantine, die een aparte in- en uitgang heeft, zodat mensen elkaar niet moeten kruisen. Iedereen zit alleen met zijn eigen bubbel aan een tafel. Aan veel tafels zien we dan ook vaak maar één bezoeker zitten. Er is ook een maximumcapaciteit. Als die wordt overschreden, mogen er geen bezoekers meer binnen.”

200 liter handgel

Verder moeten de handen worden ontsmet aan in de ingang, is het dragen van een mondmasker voor iedereen verplicht, worden ook de ballen ontsmet... “We hebben al zo’n 200 liter handgel verbruikt. Voor onze voetbalstage, in voorbereiding op de start van het voetbalseizoen, werden de deelnemers ingedeeld in vijf bubbels, die elk op een ander tijdstip van start gingen, zodat er nooit een overrompeling is geweest. Ze hadden elk hun aparte oefenzone, toiletten en zelfs plaatsen in de kantine. De trainingen zijn trouwens ook blijven doorgaan. We vonden het belangrijk dat de jongens konden blijven voetballen. In principe mogen we ook vriendschappelijke wedstrijden spelen, maar dat hebben we nog niet gedaan. We spelen in augustus alleen onderlinge duels.”

“We willen er echt voor zorgen dat iedereen, zowel spelers, ouders, bezoekers als leveranciers, zich veilig voelt. Het is soms wel complex, omwille van de verschillende wetgevingen. Zo werd er vanuit Voetbal Vlaanderen beslist dat jeugdwedstrijden tot de U17 mochten doorgaan, in aanwezigheid van één ouder per speler. We hadden op de tribunes met stickers de plaatsen al aangeduid waar mensen konden gaan zitten met voldoende afstand van elkaar. Er zouden maximaal 200 toeschouwers toegelaten zijn. We hadden voor de wedstrijden eerst groen licht gekregen, maar nadien kregen we te horen dat er vanuit de stad geen publiek meer werd toegelaten bij sportwedstrijden. Inmiddels heeft de veiligheidscel van de stad haar standpunt herzien en is het tot U12 toegestaan één ouder toe te laten, maar de beslissing om dat al dan niet te doen, ligt bij de sportclubs.” KVK Ninove zal daarover dit weekend voor haar jeugdwerking een beslissing nemen.

75 nieuwe spelers

Ondanks de coronacrisis mocht de voetbalclub, met zo’n 500 spelers in totaal, dit jaar toch 75 nieuwe jeugdspelers verwelkomen. “Zij hebben allemaal in deze bijzondere omstandigheden moeten kennismaken met onze club, zonder hun ouders, want zij komen niet op het terrein. Het is voor de ouders even wennen, maar het is in het belang van ieders veiligheid. We onderzoeken wel of we de camera’s op onze velden, waarmee we video-analyses doen, niet kunnen gebruiken om een streaming op te zetten, zodat ouders toch de wedstrijd van hun kind kunnen zien. Het is allemaal veel werk, maar als je ziet dat de ouders en spelers tevreden zijn, dan doet dat plezier.”