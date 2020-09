Kunstenparcours Krasj start twee maanden later door corona Claudia Van den Houte

17 september 2020

17u51 0 Ninove De vijfde editie van het tweejaarlijkse actuele kunstenparcours KRASJ start dit jaar op zaterdag 7 november, twee maanden later dan gepland door de coronacrisis.

Voor het eerst in het bestaan van KRASJ dus geen kunstenparcours in het nazomerzonnetje van september, maar wel een ontdekkingstocht langs bijzondere locaties in het herfstlicht. Het opzet blijft hetzelfde: Gedurende vijf weekends presenteert KRASJ werk van 30 kunstenaars op zeven locaties in het centrum van Ninove. Curator Griet Menschaert -kunstenaar en redacteur, opgegroeid in het naburige Vollezele- daagde dertig kunstenaars uit om zich te laten inspireren door het thema ‘Het kind in u’. “En die kunstenaars hebben er nog altijd veel zin in”, vertelt ze. “Velen hebben de voorbije maanden nieuw werk in functie van KRASJ gerealiseerd en staan te popelen om dat aan de cultuurliefhebbers te tonen.” Griet Menschaert belooft om Ninove en de Ninovieters actief én coronaproof bij het kunstenparcours te betrekken.

KRASJ vindt van 7 november tot 6 december plaats op zeven bijzondere locaties in het centrum van Ninove, op zaterdag en zondag van 13 tot 17 uur. Meer info via www.ninove.be/krasj5 of www.facebook.com/krasjbiennale.

Eerder was al bekend dat cartoonist en allround kunstenaar Kamagurka het affichebeeld van KRASJ 5 ontwierp. Er zal ook werk van hem te zien zijn tijdens KRASJ.