Kunstafdeling Atheneum verwerkt objecten in opvallende street art, geïnspireerd door Myra Claudia Van den Houte

03 juli 2020

16u00 5 Ninove De leerlingen van het zesde jaar van de kunstafdeling van het Atheneum in Ninove hebben het schooljaar afgesloten met een opvallend ‘street art’-project.

Geïnspireerd door de straatkunst van de Ninoofse Myra brachten de laatstejaarsstudenten van de kunsthumanoria tekeningen aan in hun schoolomgeving. Daarbij was het de bedoeling om aanwezige objecten te verwerken in het ontwerp. Zo werd een camera het oog van een haai en een roostertje op de grond de snuffelplek van een hond. Een barst op de speelplaats werd de basis van een gebroken hart of een paaltje dat dienst doet als deurstop werd een potlood dat verschillende gekleurde lijnen tekent. Er werden niet alleen kleine werkjes gemaakt, maar ook schilderijen van meerdere vierkante meters die een hele muur vullen.

“Zo zijn er momenteel meer dan twintig verschillende tekeningen aangebracht op verschillende plaatsen in de school”, zegt Claude Dendauw, leerkracht van de kunsthumaniora in het Atheneum Ninove. “Het is de bedoeling om dit project de volgende jaren verder uit te werken. Op langere termijn zou er heel wat street-art binnen onze schoolmuren moeten verschijnen.” Het vreemde schooljaar werd zo toch op een positieve manier ‘coronaproof’ afgesloten.