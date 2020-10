Krepelstraat wordt tegen 2023 eindelijk volledig aangepakt, ook definitieve oplossing voor wateroverlast in zicht Claudia Van den Houte

01 oktober 2020

18u40 0 Ninove De Krepelstraat in Denderwindeke krijgt dan toch een volledige heraanleg. Bij de herinrichting van de straat worden ook voet- en fietspaden aangelegd en de riolering wordt vernieuwd, in samenwerking met Aquafin en rioolbeheerder Riopact.

De heraanleg zou tegen 2023 volledig rond moeten zijn. Hoewel het project al een lange voorgeschiedenis kent, zou die timing volgens schepen voor Openbare Werken Wouter Vande Winkel (Samen/Groen) gehaald moeten kunnen worden: “De financiering van het project is rond. Daarmee is de belangrijkste klip genomen,” aldus Vande Winkel. “Verder zijn er geen zware onteigeningen nodig en zijn we eigenaar van landbouwpercelen die nuttig kunnen zijn om de nodige buffercapaciteit voor het project te voorzien.”

Het ontwerp voor het project wordt in 2021 verder verfijnd, zodat er een vergunning kan worden aangevraagd. De werken zouden in 2022 moeten kunnen starten. In 2023 zou het project dan voltooid moeten zijn. Intussen werden er al proeven gestart aangaande infiltratie en grondwater om de plannen verder uit te werken.

Het stadsbestuur hoopt ook de overstromingsproblemen in de straat op te lossen door een erosiedossier op te maken. “Stortbuien zorgden al herhaaldelijk voor wateroverlast in een aantal huizen in de Krepelstraat en we konden al enkele voorlopige maatregelen treffen, maar met een uitgewerkt erosiedossier willen we ook dat probleem definitief oplossen,” vertelt Vande Winkel. “We gaan proberen om parallel met de realisatie van het bufferbekken voor de rioleringswerken in één beweging ook het erosiedossier in te plannen.”