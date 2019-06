Koppeltje slechtvalken brengt drie jongen groot op Abdijkerk Claudia Van den Houte

19 juni 2019

Ninove Op de Ninoofse Abdijkerk heeft een koppeltje slechtvalken opnieuw een nestje gemaakt. Dit keer werden er drie jongen uitgebroed.

“De jongen worden nog enkele weken door hun ouders bijgestaan. Daarna worden ze verstoten en trekken ze uit het leefgebied van hun ouders”, vertelt Wouter Mertens van Natuurpunt Ninove. Het is niet de eerste keer dat slechtvalken zich op de Abdijkerk nestelen. “Het is nu al een jaar of zes dat er broedgevallen zijn aan de Abdijkerk.” Sinds een jaar of 20 herstelt de populatie slechtvalken zich nadat de soort een sterke terugval kende door onder meer het gebruik van DDT. “Het gif stapelt zich op in het vetweefsel van de vogels en komt in de winter vrij.” Het verbod op het gebruik van DDT speelde een belangrijke rol in een definitieve comeback van de slechtvalk in Europa.

De slechtvalk is onze grootste inheemse valk en wordt vaak bestempeld als ‘de snelste vogel ter wereld’. Wanneer de slechtvalk zich van erg hoog op een prooi stort, kan hij tot 389 km per uur halen. Dat is dan geen actieve vlucht, maar eigenlijk ‘snel vallen’, doordat zijn aerodynamische bouw en houding nauwelijks valweerstand biedt.