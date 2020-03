Koninklijke Karnavalraad roept carnavalisten op: ‘Blijf in au kot’ Claudia Van den Houte

23 maart 2020

19u40 0 Ninove De Koninklijke Karnavalraad Ninove roept de Ninovieters met een ludieke banner op om de regels rond het coronavirus goed op te volgen.

De banner, met wortels voor de Ninovieters als ‘wortelkrabbers’, draagt de slogan ‘Blijf in au kot’, in het Ninoofse dialect. De oproep is gericht naar alle Ninovieters, maar in het bijzonder naar de carnavalisten. “Zij zijn een heel jaar lang de baan op, naar eetfestijnen en vergaderingen, om gezellig iets te gaan drinken met de groepsleden, om aan kostuums en praalwagens te werken of samen op stap te gaan naar één of ander evenement”, klinkt het bij de Karnavalraad.

“Nu ligt echter alles stil en vraagt de overheid inspanningen om erger te voorkomen. Vandaar onze oproep om de aanbevelingen goed op te volgen om er allemaal samen sterker uit te komen. Hou ook rekening met jullie vrienden, geburen en de hele familie. Waar je kan, hou rekening met onze lokale middenstand. Zij die de toelating hebben, doen al het mogelijke om je van het nodige te voorzien. En als dit alles voorbij is, zullen deze mensen, dikwijls ook de sponsors van onze carnavalsverenigingen, ons meer dan nodig hebben.”

